سياسية
نسبة نجاح الشهادة الثانوية السودانية 60.5% بولاية سنار و فادية الطيب تحرز 94% الاولى على مستوى الولاية
أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2023م وبلغت نسبة النجاح في المساق الأكاديمي 60.5%.
واعلن وزير التربية والتوجيه المكلف الاستاذ بابكر سر الختم ان الطالية فادية الطيب يعقوب احرزت المركز الأول على مستوى الولاية بنسبة نجاح 94% من مدرسة تكتوك الخاصة بنات بسنار .
واكد سر الختم ان هذه النتيجة تعتبر جيدة عندما تقاس بالظروف القاسية التي أقيمت فيها الامتحان خاصة وأن ولاية سنار كانت مستهدفة .
وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 7975 طالبا وطالبة والجالسين 5931 والغياب 2044 والناجحين 3590 حيث احرز عدد 20 طالبا وطالبة نسبة نجاح 90 فاكثر واحرز عدد 181 طالبا وطالبة نسبة نجاح 80% فاكثر وبلغ عدد مراكز الامتحانات 19 وجميعها بمدينة سنار .
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