نسبة نجاح الشهادة الثانوية السودانية 60.5% بولاية سنار و فادية الطيب تحرز 94% الاولى على مستوى الولاية

أعلنت وزارة التربية والتوجيه بولاية سنار نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية المؤجلة للعام 2023م وبلغت نسبة النجاح في المساق الأكاديمي 60.5%.

واعلن وزير التربية والتوجيه المكلف الاستاذ بابكر سر الختم ان الطالية فادية الطيب يعقوب احرزت المركز الأول على مستوى الولاية بنسبة نجاح 94% من مدرسة تكتوك الخاصة بنات بسنار .

واكد سر الختم ان هذه النتيجة تعتبر جيدة عندما تقاس بالظروف القاسية التي أقيمت فيها الامتحان خاصة وأن ولاية سنار كانت مستهدفة .