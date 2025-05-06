“استكمال الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية”.. رئيس مجلس السيادة يطلع على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية

إطلع السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، على مجمل الأوضاع بالولاية الشمالية، لاسيما الأمنية والإقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاثنين والي الولاية الشمالية، اللواء م عبدالرحمن عبدالحميد، والذي أوضح في تصريح صحفي، أن اللقاء تطرق لجهود حكومة الولاية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

وقال والي الشمالية أنه أكد لرئيس المجلس السيادي وقوف مواطني الولاية الشمالية مع القوات المسلحة وذلك دعماً وإسناداً لمعركة الكرامة الوطنية .

مبيناً أنه قدم تنويراً للفريق أول ركن البرهان حول الأوضاع الأمنية والإقتصادية والاجتماعية بالولاية وأضاف أنه إستمع الى توجيهات بناءة من رئيس المجلس السيادي تصب في مجملها لصالح أمن وإستقرار مواطني الولاية وتساعد في إيجاد المعالجات اللازمة لكل قضايا ومشاكل الخدمات بالولاية الشمالية، وعلى رأسها قضية الطاقة .