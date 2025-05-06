مدير الإدارة العامة للمرور يشهد إعادة تأهيل قسم مرور أم درمان ويترأس إجتماع هيئة قيادة دائرة مرور ولاية الخرطوم

شهد اللواء شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور، مراسم إعادة تأهيل قسم مرور أم درمان، وذلك بحضور وتشريف الأستاذ /سيف الدين مختار المدير التنفيذي لمحلية أم درمان، واللواء شرطة/ البكري عبد الرحيم أبو حراز، مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم واللواء شرطة/ فيصل كباشي، مدير دائرة المرور السريع والعميد شرطة/ عبد المنعم محمد ثاني، مدير إدارة المرور السريع بولاية الخرطوم، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام بدائرة مرور الولاية.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة بترأس اللواء سراج الدين إجتماع هيئة قيادة دائرة مرور ولاية الخرطوم، حيث تلقى تنويراً شاملاً حول سير الآداء خلال الفترة الماضية، وإستمع إلى مداخلات رؤساء الأقسام التي تناولت الجهود المبذولة لتوفير المعينات المادية والبشرية اللازمة لتجويد العمل، وتعزيز إنسياب حركة السير حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأكد اللواء سراج خلال الإجتماع دعمه لمبادرة المدير الأسبق لدائرة مرور ولاية الخرطوم، اللواء شرطة /أحمد علي بتسمية مركز ترخيص الثورة باسم مركز شهداء الكرامة، تخليداً لذكرى شهداء الواجب.

كما ناقش الاجتماع سير عمليات الترخيص وإستخراج رخص القيادة خلال إسبوع المرورالعربي وتوافد أعداد كبيرة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم ، حيث واصل المركز العمل خلال اليوم الأول من الساعة 6 صباحاً وحتى 6 مساءً، وتم خلاله ترخيص عدد 272 مركبة، وإستخراج عدد 174 رخصة قيادة بولاية الخرطوم.

وفي سياق تهيئة بيئة العمل ، تتواصل أعمال الصيانة بقسم الدروشاب بمحلية بحري تمهيداً لإدخاله الخدمة قريباً، إلى جانب أقسام جبل أولياء والكلاكلةالتي لم تتأثر كثيرا بعمليات التخريب ، ضمن خطة التطوير الشاملة التي تنفذها دائرة مرور الولاية.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور إلى الإنتشار المروري الواضح في العاصمة، مترحماً على شهداء المرور في معركة الكرامة، كما أجرى جولات ميدانية جنوب الخرطوم للوقوف على الأوضاع ميدانياً وطمأنة المواطنين.

مؤكدا دعم الإدارة العامة للمرور لجهود دائرة مرور ولاية الخرطوم، عبر توفير الدوريات، وأجهزة الإتصالات، ومكملات الزي الرسمي، بما يسهم في رفع كفاءة الآداء وتقديم خدمة مرورية متميزة.

سونا