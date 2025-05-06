جيبوتي تدين بشدة استهداف البنية التحتية في مدينتي بورتسودان وكسلا

أعربت جمهورية جيبوتي عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت البنية التحتية والمنشآت الحيوية في مدينتي بورتسودان وكسلا بجمهورية السودان الشقيقة، وما تمثله من تصعيد مقلق يُفاقم معاناة الشعب السوداني الشقيق، ويُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأضافت الوزارة في بيانها «تجدد جيبوتي دعوتها إلى الوقف الفوري والشامل للحرب، درءًا لمزيد من الدمار والخراب، وصونًا لما تبقى من مقدرات البلاد، ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة».

وأردف البيان «وتؤكد جمهورية جيبوتي على ضرورة حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما تشدد على أن أي حل للأزمة السودانية يجب أن يكون حلًا وطنيًا نابعًا من إرادة الشعب السوداني، وبعيدًا عن أي تدخلات خارجية».