“بمشاركة (٧٦٠٠) طالبا وطالبة” .. والى الخرطوم يقف على استئناف امتحانات جامعة الخرطوم من داخل مقرها بأمدرمان

قام والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان يرافقة البروفسير عماد الدين عرديب مدير جامعة الخرطوم بزيارة تفقدية لسير امتحانات طلاب جامعة الخرطوم وأكد الوالى خلال الجولة أن استئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي يأتي دعما لاستمرارية العملية التعليمية وتعزيزاً لجهود الحكومة في استقرار المؤسسات الأكاديمية .

ووصف الوالي عودة جامعة الخرطوم بأنها خطوة استراتيجية تعكس عودة الحياة إلى طبيعتها مشيداً بتقدم القوات المسلحة في كافة المحاور وتحريرها للعاصمة من المليشيات المتمردة كما أكد التزام حكومته بتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والكادر الأكاديمي رغم التحديات التي فرضتها الحرب.

كما حيا الوالي الروح المعنوية العالية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس مشيداً بإصرارهم على مواصلة العملية التعليمية رغم توقف الجامعة لأكثر من عامين نتيجة الحرب التي شنتها مليشيا آل دقلو الإرهابية والتي استخدمت سياسة التدمير الممنهج وتحويل مؤسسات الدولة إلى مواقع عسكرية.

هذا وقد هنأ الوالى الطلاب المتفوقين دفعة ٢٠٢٣م المؤجلة من طلاب الشهادة السودانية على نجاحهم الكبير في الامتحانات رغم الظروف القاسية التى عانى منها الشعب السوداني .

من جانبه أكد مدير جامعة الخرطوم البروفيسور عماد الدين عرديب إستمرار التعاون بين الجامعة وحكومة الولاية لاستئناف الدراسة في جميع الكليات مشيراً إلى أن الجامعة ستعمل الى جنب حكومة ولاية الخرطوم وتقدم الدعم الفني والاستشاري لبرامج إعادة الإعمار .