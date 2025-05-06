“من تقاطع مكي حتى مقابر أحمد شرفي”.. والي الخرطوم يقف على الأعمال النهائية لسفلتة شارع الوادي

وجه والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان بالإسراع في استكمال أعمال صيانة وسفلتة شارع الوادي من تقاطع مكي حتى مقابر أحمد شرفي مشدداً على ضرورة إنجاز العمل في أسرع وتيرة لفتح الطريق أمام الحركة المرورية .

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي قام بها الوالي اليوم لمتابعة المراحل النهائية لمشروع السفلتة يرافقه المهندس مختار عمر صابر مدير هيئة الطرق والجسور وعدد من المهندسين إلى جانب مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع .

وخلال الجولة اطمأن الوالي على اكتمال أعمال الردميات والتجهيزات قبل السفلته تمهيدا لانطلاق المرحلة الأخيرة من أعمال السفلتة خلال هذا الأسبوع. وأكد أن حكومتة تعمل فى وضع الخطط وتوفير الميزانيات المطلوبة لتسريع وتيرة صيانة الطرق المتضررة من تداعيات الحرب التي أدت إلى توقف معظم أعمال الصيانة لأكثر من عامين ما تسبب في تدهور ملحوظ في شبكات الطرق داخل العاصمة .

وثمن والي الخرطوم الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الطرق والجسور في ظل الظروف الراهنة مشيراً إلى أن شارع الوادي يعد من الشوارع الاستراتيجية ذات الكثافة العالية بحركة المرور