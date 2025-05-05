وزير الثقافة والاعلام يشيد بدور مجلس الصحوة الثوري في رتق النسيج الاجتماعي

ثمن وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر الدور الذي يقوم به مجلس الصحوة الثوري في اطار محاربة خطاب الكراهية وتفعيل قيم التعايش السلمي في السودان عامة ودارفور خاصة .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بمجمع الوزارات اليوم وفد من مجلس الصحوة الثوري .

من جهته اكد الامين العام لمجلس الصحوة الثورة السوداني عبد الرحمن حسن سعيد دعم ومساندة المجلس للقوات المسلحة في معركة الكرامة ، مبينا دعم المجلس لقيم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي

واشار الى الدور الذي يقوم به رئيس المجلس الشيخ موسى هلال في التعايش السلمي والمصالحات الاجتماعية في دارفور وفي رتق النسيج الاجتماعي ، وتعزيز قيم التعايش السلمي والمصالحات الاجتماعية في دارفور عامة .

واكد الامين العام لمجلس الصحوة ادانته واستنكاره ورفضه التام للافعال والهجمات التي استهدفت مطار بورتسودان وكسلا والاعيان المدنية ومحطات الكهرباء في عطبرة ومروي ، ودنقلا والشمالية ، وقتل المدنيين في النهود والخوي ومعسكرات النازحين فى زمزم ومدينة الفاشر .

واضاف ان هذه الهجمات البربرية والوحشية لن تزيد الشعب السوداني والقوات المسلحة الا ثباتا وثقة بمحاربة كافة المتربصين والمتآمرين على وطننا من الداخل والخارج ، ودويلة الامارات وداعميها ومرتزقتها .

واكد الاستاذ عبد الرحمن وقوف المجلس التام ودعمه مع الطلب الذي تقدم به حكومة السودان لمحكمة العدل الدولية .