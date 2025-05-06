الاعيسر يشيد بالادوار الوطنية للجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة بعد لقاء قائد قوات الاورطة الشرقية الامين داؤاد محمود

اشاد وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الاستاذ خالد الاعيسر بالادوار الوطنية التي تقوم بها الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة في تعزيز قيم التعايش السلمي، وفي دعم التفاف المجتمعات السودانية خلف القوات المسلحة ومحاربة خطاب الكراهية والظواهر السالبة في المجتمع .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الاثنين بمجمع الوزارات رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة قائد قوات الاورطة الشرقية الامين داؤاد محمود ، والوفد المرافق له .

واعرب الامين داؤاد محمود رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة عن ادانه واستنكار الجبهة للفعل الاجرامي الذي قامت به المليشيا التمردة مصحوبة بالدول المساندة من استهداف لاقليم شرق السودان الحيوي الذى يستهدف فيه مؤانيه ، وموارده وانسانه ، كما يستهدف فيه الاقليم من حولنا في شرق السودان .

واكد الامين داؤاد دعم ومساندة الجبهة للقوات المسلحة في معركة الكرامة، مبينا جاهزيتهم في الدفاع عن الوطن .