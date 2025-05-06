سياسية
القضارف تودع فوجاً من النازحين إلى مناطقهم بولايتي الجزيرة والخرطوم
ودع والي ولاية القضارف بالانابة، الأستاذ عبدالعظيم الجاموس، ظهر الاثنين فوجاً جديداً من النازحين المتواجدين بمدارس بلدية القضارف العائدين إلى مناطقهم بولايتي الجزيرة و الخرطوم، و ذلك في إطار مشروع العودة الطوعية إلى الديار المنفذ بواسطة ديوان الزكاة بولاية القضارف حيث بلغت الكلفة الإجمالية للتفويج (٧٥) مليون جنيه لعدد (١.٦٥٠ ) عائد.
و أوضح الوالى بالانابة أن التفويج يعتبر خطوة متقدمة في تفريغ مدارس البلدية التي لا يزال يشغلها النازحون لكي تنتظم الدراسة و تستقر العملية التعليمية، معربا عن أمنياته في أن يعود النازحون إلى ديارهم و ممارسة حياتهم بصورة طبيعية بعد أن تم دحر المليشيا المتمردة من مناطقهم. و تقدم بالشكر لديوان الزكاة والجهات التي أسهمت في تقديم الخدمات للنازحين.
من جهته أكد المدير العام لوزارة التربية و التوجيه، الأستاذ الفاتح الصافي رئيس لجنة حصر و إيواء النازحين، أن عمليات تفريغ المدارس من النازحين ستتواصل وستتم إعادة تأهيل المدارس و البيئة التعليمية .
فيما أوضح مستشار والي ولاية القضارف لشؤون النازحين و اللاجئين و المنظمات، د. حمد الجزولي، مقرر لجنة حصر و إيواء النازحين، أنه قد تم تزويد النازحين العائدين لولايتي الجزيرة والخرطوم بجملة من المعينات الغذائية التي تعينهم على الاستقرار .
سونا