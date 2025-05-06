محلية الخرطوم ومنطقة الشجرة العسكرية يدشنون تشغيل آبار مياه الشرب بالطاقة الشمسية

وأكد المدير التنفيذي للمحلية بأن المشروع يأتي ضمن خطة إعادة الخدمات لأهالي المنطقة وفي مقدمتها الإمداد المائي عبر الآبار ذات الإنتاجية العالية والتي تعمل بالطاقة الشمسية بعد ان دمرت مليشيا الدعم السريع البنية التحتية للكهرباء والمياه بالمحلية، لافتا عن مساع الولاية لإعادة تشغيل المحطات النيلية وفي مقدمتها محطة سوبا والتي بدأت ضخ المياه فعليا ووصلت لبعض الأحياء الجنوبية من المحلية وسيصل الإمداد المائي قريبا لبقية الأحياء الشمالية، مثمنا جهد رجل البر والإحسان/ علي عطا الله والذي تبرع لبئر الحماداب بالطاقة الشمسية بكلفة تقدر ب (١٢) مليون جنيه سوداني.

من جانبه كشف قائد منطقة الشجرة العسكرية عن اكتمال تجهيز عدد (٨) آبار تعمل بالطاقة الشمسية في منطقة الشجرة والحماداب واللاماب ستدخل الخدمة في الايام القليلة المقبلة، مشيدا بالجهود الشعبية والتي تبرعت بالطاقة الشمسية لعدد من الآبار، مؤكدا بأن افضل الصدقات هي السقيا، مطالبا ببذل المزيد من الجهود الرسمية والشعبية حتي تخرج البلاد من محنة الحرب في القريب العاجل.

سونا