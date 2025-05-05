الاعيسر: هناك محاكم دولية أخرى تقبل مثل هذه الدعاوى

‏قضية الأمة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتوقف عند محطة محكمة العدل الدولية.

‏الحكومة السودانية ستطرق كل باب يتيح لها الاقتصاص من الذين ارتكبوا الجرائم بحق الشعب السوداني الصابر البطل الأبي، الذي دفع ثمناً باهظاً نتيجة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ارتكبتها دولة الإمارات عبر رعايتها المستمرة لميليشيا الدعم السريع المتمردة.

‏وإن كان قضاة محكمة العدل الدولية قد أوقفوا النظر في القضية لأسباب إجرائية، استناداً إلى المادة (9)، لا لأسباب جوهرية، فإن هناك محاكم دولية أخرى تقبل مثل هذه الدعاوى، وتحاكم المجرمين، وتنصف الشعوب، وتعاقب الحكومات التي تهدد استقرار البلدان وتقتل الأبرياء، وتحمي العدالة كما ينبغي لها أن تُحمى.

‏خالد الإعيسر

‏وزير الثقافة والإعلام

‏الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية