سياسية

أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمتعاونين مع قوات الدعم السريع المتمردة

2025/05/05
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المتهمين (س ع م ا ) و(ا م ع ا)(والسجن المؤبد في مواجهة المتهم (ب م ع) بعد أن أدانتهم المحكمة في الدعاوى الجنائية بالأرقام (٣٩٢١-٣٩٣٠ للعام ٢٠٢٥) لمخالفتهم نص المواد (٢٦-٥٠-٥١-١٨٦-) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٢٠ التعاون مع القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية والمادتين (٥-٦) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠١م.
صدر الحكم في حضور محامي الدفاع. وقد تولى الاتهام أمام المحكمةوكيل ثاني النيابة مولانا جعفر الرشيد و وكيل ثاني النيابة مولانا سهيل الطاهر.
سونا

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