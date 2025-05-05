أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمتعاونين مع قوات الدعم السريع المتمردة

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المتهمين (س ع م ا ) و(ا م ع ا)(والسجن المؤبد في مواجهة المتهم (ب م ع) بعد أن أدانتهم المحكمة في الدعاوى الجنائية بالأرقام (٣٩٢١-٣٩٣٠ للعام ٢٠٢٥) لمخالفتهم نص المواد (٢٦-٥٠-٥١-١٨٦-) من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٢٠ التعاون مع القوات المتمردة في تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والجرائم ضد الإنسانية والمادتين (٥-٦) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة ٢٠٠١م.