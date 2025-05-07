“الزيوت وصيانة محطة الابيض والحرارية”.. والي شمال كردفان يبحث مع مدير عام الشركة السودانية للكهرباء قضايا الكهرباء بالولاية

التقي والي شمال كردفان الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وداعة الله مدير عام الشركة السودانية للكهرباء بحضور وزير المالية بالولاية الهادي ناصر والمدير العام للتوليد الحراري الدكتور مضوي محمد، وبحث اللقاء مشاكل الكهرباء بولاية شمال كردفان .

وأوضح والي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف ان حكومة ولاية شمال كردفان تعمل جاهدة علي تقديم الخدمات للمجتمع من مياه وصحة وتعليم وكلها مرتبطة بالكهرباء لذلك جاءت هذه الزيارة من اجل ايجاد حلول لصيانة محطة الابيض الحرارية وهي تغذي المرافق الاستراتيجية بالمدينة وهي في حوجة الي صيانة .

مشيرا إلى تعرض محطة الابيض التحويلية الي خراب ودمار ومحولات ام روابة والرهد والابيض وهي تحتاج لزيوت، مشيدا باداء العاملين بالكهرباء بولاية شمال كردفان.