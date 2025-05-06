سياسية

وزير الصحة يشيد بالعاملين بالحجر الصحي ويؤكد دعم نقاط الدخول

2025/05/06
أكد وزير الصحة ، د. هيثم محمد إبراهيم ، أهمية الاهتمام بنقاط الدخول من خلال استكمال النواقص في المستلزمات الطبية، الأجهزة والمعدات ، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر العاملة بالحجر الصحي ، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه سير العمل، مشيدًا بجهود العاملين ومثمِّنًا دورهم في المحافظة على صحة المواطنين .
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير الاثنين بإدارة الحجر الصحي قطاع البحر الأحمر اليوم ، بحضور مدير الحجر القومي، د. الفاتح الربيع، ومدير الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر، د. أحمد درير ، وممثل الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالوزارة، د. ليلى حمد النيل ، وعدد من قيادات الحجر الصحي، بقاعة الحجر الصحي ببورتسودان.
وثمَّن الوزير دور الحجر الصحي القومي في تطوير العمل وتعزيز أنظمة الرصد ، مؤكدًا على ضرورة تطوير نقاط الدخول، المتابعة المستمرة، والتقييم الدوري ، لضمان تقديم الخدمات الصحية بكفاءة ، داعيًا إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة، خاصة وزارة المالية ، لتوفير الاحتياجات اللازمة ، إلى جانب تأهيل بعض المواقع في معبر أوسيف .
من جانبه، أكد مدير المحاجر الصحية أن العمل يسير بصورة جيدة في جميع المعابر ونقاط الدخول، مشيرًا إلى استمرار العمل بمطار بورتسودان رغم استهداف المليشيا ، داعيًا الوزير إلى زيارة معبر أوسيف للوقوف على الوضع الصحي.
وفي ذات السياق، أوضح مدير الحجر الصحي بقطاع البحر الأحمر، د. أحمد درير ، سعيهم لتحسين الأداء، مقدمًا شكره لوزارة الصحة على دعمها المتواصل لأنشطة الحجر الصحي. كما أكد على التنسيق الكامل بين الجهات الحكومية ، وسعي الحجر الصحي إلى تعزيز النظام الصحي بنقاط العبور في البلاد.
سونا

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