العدل الدولية تشطب الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات لعدم الاختصاص

قررت محكمة العدل الدولية، شطب الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات لعدم الاختصاص بسبب تحفظ أبو ظبي على المادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأعلنت المحكمة اليوم بأغلبية تسعة أصوات مقابل سبعة، عن حذف القضية من قائمتها العامة، كما رفضت، بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوتين، إصدار تدابير مؤقتة كان السودان قد طالب بها وأوضحت المحكمة أنها لا تملك الاختصاص للنظر في القضية، ما يمنعها من اتخاذ موقف بشأن ادعاءات السودان.

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