الإعيسر: إرادة الشعب السوداني ستظل عصية على الانكسار

طمأن الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر الشعب بأن قوات الدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية تؤدي واجبها على أكمل وجه بمستودعات الوقود التي تعرضت لعدوان المليشيا الإرهابية .

مؤكدًا ان إرادة الشعب السوداني ستظل عصية على الانكسار، ولن تُرهب بمثل هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية المجرمة بموجب كل القوانين الدولية، والتي تقف وراءها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الإعيسر في منشور على منصة فيس بوك “زرت قبل قليل مستودعات الوقود التي تعرضت صباح اليوم لاعتداء إجرامي وإرهابي باستخدام الطائرات المسيّرة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة لوكيلها المتمثل في ميليشيا الدعم السريع الإرهابية”.

سونا