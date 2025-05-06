شاهد بالصور: الاعيسر في جولة ميدانية داخل مقر مستودعات الوقود بالميناء الجنوبي في بورتسودان

قمتُ بجولة ميدانية قبل قليل داخل مقر مستودعات الوقود بالميناء الجنوبي في مدينة بورتسودان، والتي تعرضت صباح اليوم لاعتداء إجرامي وإرهابي باستخدام الطائرات المسيرة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة لوكيلها المتمثل في ميليشيا الدعم السريع الإرهابية.

تحية لقوات الدفاع المدني وكافة الأجهزة الأمنية التي تؤدي واجبها على أكمل وجه في لإطفاء الحرائق.