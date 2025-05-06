الخارجية تنفي ماتناولته الوسائط بشأن توقيع اتفاق سوداني روسي امس

نفت وزارة الخارجية في توضيح صحفي اليوم مانشر في بعض الوسائط بتوقيع اتفاق سوداني روسي امس وتصريحات مفبركة منسوبة لوكيل الخارجية مؤكدة انه خبركاذب ولا اساس له وفيما يلي تنشر (سونا) نص التوضيح:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

توضيح صحفي

٢٥/٤١

نشرت وسائط إجتماعية خبرا كاذبا حول توقيع اتفاق أمس بين السودان وروسيا. كما تضمن تصريحات مفبركة منسوبة للسيد وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين الفاضل.

توضح الوزارة أن كل ما نشر في ذلك الخبر مجرد إختلاق ولا أساس له.

صدر في يوم الثلاثاء الموافق ٦ مايو ٢٠٢٥م

سونا