وزير الخارجية المصرى يؤكد تضامن بلاده مع السودان فيما يشهده من استهداف

تلقى وزير الخارجية المكلف السفير عمر محمد احمد صديق اليوم إتصالاً هاتفياً من الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلاله عن إدانة جمهورية مصر العربية لما حدث ويحدث من إستهداف للسودان وللبنى التحتية ولمقدرات الامة السودانية.

وأكد وزير الخارجية المصري على تضامن مصر ووقوفها الكامل الى جانب السودان، منوهاً بضرورة استمرار التواصل على مستوى وزارتي الخارجية في البلدين والتنسيق المشترك معاً للحفاظ على مقدرات الشعب السوداني .

وعبر عن إشادته باللقاء المهم الذي جمع السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي.