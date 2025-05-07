قضايا الحماية والبيت الآمن..! لجنة ضبط الوجود الأجنبي تطّلع على ترتيبات تنظيم ورشة بالقضارف

تستعد ولاية القضارف خلال الأيام المقبلة لتنظيم ورشة عمل متخصصة حول ضبط الوجود الأجنبي، بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة.

وناقشت لجنة ضبط الوجود الأجنبي بالولاية، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الأستاذ عبدالعظيم الجاموس، أمين عام الحكومة ورئيس اللجنة، الترتيبات الخاصة بانعقاد الورشة، بما في ذلك الجهات المشاركة، وأوراق العمل المتخصصة التي سيتم تقديمها، والتي تهدف إلى الخروج برؤى وتوصيات تشكّل خارطة طريق لمعالجة ملف الوجود الأجنبي، وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية والوطنية.