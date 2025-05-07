سياسية
“تمهل .. أمامك حياة”.. إدارة مرور ولاية النيل الأبيض تدعم مركز غسيل الكلي بربك بمحاليل ومواد طبية
فى إطار المسئولية المجتمعية وضمن فعاليات إسبوع المرور العربى الذى يأتى تحت شعار *تمهل ،، امامك حياة*
قدمت اسرة اليوم الثالث لأسبوع المرور بولاية النيل الأبيض اليوم دعما عينيا لمركز غسيل الكلي بمدينة ربك بحضور الدكتور / الزين سعد وزير الصحة بالولاية وممثل الإدارة العامة للخدمات الصحية
العميد شرطة د/ خواض الشامي عبدالرحيم مدير مرور الولاية أكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذا الدعم يأتى ضمن فعاليات إسبوع المرور العربى ومن منطلق المسئولية المجتمعية للمرور تجاه المجتمع ، مبينا أن المرور يعمل وفق خطط وبرامج تهدف الى تحقيق السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق للحفاظ على الأرواح والممتلكات وللحد من وقوع حوادث مرورية عبر برامج التوعية والإرشاد المرورى لسائقي المركبات ، مشيرا الى أن دعم مركز غسيل الكلى بالمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى للإسهام فى توفير علاج المرضى بالمركز
وزير الصحة بالولاية أشاد باهتمام الادارة العامة للمرور ممثلة فى قيادة شرطة مرور الولاية بتقديم الدعم اللازم للمرضى بالمركز و الذى يعتبر عمل انساني ووطنى كبير ليس بمستغرب عن قيادة المرور التى تعزز من قيم التكافل الإجتماعي والتراحم ودعم شريحة المرضى ، مشيرا الي أن فعاليات اسبوع المرور هذا العام أسهمت فى إنقاذ حياة الكثيرين بهذا الدعم بجانب الخدمات المرورية الاخرى ، لذا جاء هذا الشعار المعبر (تمهل أمامك حياة) ليعزز من ثقة المواطن تجاه شرطته التى قدمت له كافة الخدمات .
المكتب الصحفي للشرطة