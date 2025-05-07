“تمهل .. أمامك حياة”.. إدارة مرور ولاية النيل الأبيض تدعم مركز غسيل الكلي بربك بمحاليل ومواد طبية

العميد شرطة د/ خواض الشامي عبدالرحيم مدير مرور الولاية أكد في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذا الدعم يأتى ضمن فعاليات إسبوع المرور العربى ومن منطلق المسئولية المجتمعية للمرور تجاه المجتمع ، مبينا أن المرور يعمل وفق خطط وبرامج تهدف الى تحقيق السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق للحفاظ على الأرواح والممتلكات وللحد من وقوع حوادث مرورية عبر برامج التوعية والإرشاد المرورى لسائقي المركبات ، مشيرا الى أن دعم مركز غسيل الكلى بالمستلزمات الطبية الخاصة بغسيل الكلى للإسهام فى توفير علاج المرضى بالمركز