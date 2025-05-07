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200 طالبا وطالبة يجلسون لاداء إمتحانات جامعة القرآن الكريم بدنقلا
إنطلقت بكلية التربية بجامعة دنقلا إمتحانات الجولة الثانية المؤجلة بسبب ظروف الحرب لطلاب وطالبات جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية والبالغ عددهم 200 طالبا وطالبة . وذلك ابتداء من الثلاثاء.
وأكد مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية بروفيسور محى الدين عبد الله فى تصريح (لسونا) أن مركز دنقلا يعتبر واحدا من المراكز الستة التى تقام فيها الامتحانات بعدد من المناطق داخل السودان .
وأشار إلى أن الامتحانات ستستمر حتى السادس من شهر يونيو القادم وأضاف أن الجلسة الأولى للامتحانات القرآن الكريم التحريرى جلس لها عدد 136 طالبا وطالبة وقال إن الجامعة ماضية في عقد الامتحانات لجميع الطلاب المتأخرين حفاظا على مستقبلهم .
واشاد مدير الجامعة فى تصريحه بجهود إدارة جامعة دنقلا برئاسة مدير الجامعة بروفيسور الوليد مصطفي إبراهيم وعميد كلية التربية دكتور احمد التجانى وحسن إستضافتهم لامتحانات جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية الجولة الثانية .
سونا