200 طالبا وطالبة يجلسون لاداء إمتحانات جامعة القرآن الكريم بدنقلا

وأكد مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الاسلامية بروفيسور محى الدين عبد الله فى تصريح (لسونا) أن مركز دنقلا يعتبر واحدا من المراكز الستة التى تقام فيها الامتحانات بعدد من المناطق داخل السودان .

وأشار إلى أن الامتحانات ستستمر حتى السادس من شهر يونيو القادم وأضاف أن الجلسة الأولى للامتحانات القرآن الكريم التحريرى جلس لها عدد 136 طالبا وطالبة وقال إن الجامعة ماضية في عقد الامتحانات لجميع الطلاب المتأخرين حفاظا على مستقبلهم .