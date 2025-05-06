المدير العام لقوات الشرطة يتفقد مطار بورتسودان الدولي عقب تعرضة لهجوم غادر بطائرات مسيرة معادية

تفقد الفريق اول شرطة حقوقى/خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة يرافقه اللواء شرطة/دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الاحمر تفقد مطار بورتسودان الدولي عقب الهجوم الغاشم الذي تعرض له المطار

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق اول حسان تفقد مرافق المطار ووقف علي حجم الأضرار والدمار الذي لحق بالبنية التحتية بجانب تفقد القوات والأجهزة العاملة وإستمع من مدير المطار لتقرير وافي عن الهجوم والتدابير التي تم إتخاذها لمواصلة حركة الملاحة وتقديم الخدمات للمسافرين كما التقي بالعاملين بالمطار وإستمع الي آرائهم وملاحظاتهم عن الموقف وقد وجه مدير عام قوات الشرطة بوضع كافة إمكانيات قوات الشرطة للتنسيق مع الجهات المختصة بإزالة الأنقاض وتلافي آثار الهجوم .

المكتب الصحفي للشرطة