وزير ديوان الحكم الاتحادي يبحث دور الجامعات بعد الحرب

التقى مدير جامعة كردفان بروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان وزير ديوان الحكم الاتحادي المهندس عبدالله كرتكيلا وذلك بحضور والي شمال كردفان الاستاذ عبدالخالق عبداللطيف وبحث اللقاء الدور المرتقب للجامعة لفترة ما بعد الحرب.

وأكد كرتكيلا اكد ان هنالك دور كبير يجب ان تضطلع به الجامعات السودانية وخاصة مراكز دراسات السلام في خفض خطاب الكراهية والعمل على رتق النسيج الاجتماعي.

والي شمال كردفان عبدالخالق عبداللطيف اشار الى ان الولاية تعول كثيرا على جامعة كردفان في احداث نقلة كبرى لانسان الولاية بالاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها الجامعة في شتى المجالات.

من جانبه اشار مدير جامعة كردفان بروفيسور عبدالله محمد عبدالله علي ان الوقت مناسب في كيفية الاستفادة من الجامعات في معالجة القضايا التنموية خاصة لما تتمتع به من خبرات بالاستفادة من الميز النسبية لكل ولاية، مشيرا الى ان الجامعات تعد بيت خبرة يستفاد منها بالتنسيق مع الجهات الولائية والجهات ذات الاختصاص.