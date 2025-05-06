قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية – رئيس مجلس السيادة الانتقالي إن القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية في صف واحد لردع العدوان.

*البرهان*: الشعب السوداني شعب واعي ضارب بجذوره في تاريخ البشرية وهو شعب لا تفزعه مثل هذه الحوادث ولاتخيفه هذه النوائب فهو شعب معلم ومقاتل صنع التاريخ والحضارات.

*البرهان*: هذه المنشآت الحيوية التي تخدم الشعب السوداني هي ملك للشعب وهو الذي بناها وسيعمل على بنائها من جديد.كل خراب أو تدمير لمنشآت مدنية أو عسكرية لن يزيد الشعب الا قوة وصبرا وتماسكا .

*البرهان*: نحن في القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية كلنا في صف واحد لردع هذا العدوان.

*البرهان*: الشعب السوداني صنع التاريخ وسيعيد كتابته فهو شعب صامد وصابر ولن يقهر وسنمضي نحو تحقيق غاياتنا المتمثلة في دحر هذه المليشيا وهزيمة من يدعمها ويعاونها.