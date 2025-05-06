الإعيسر: إعلان الإمارات دولة عدوان قرار ملبي لطموحات الجماهير وتطلعاتها لمواجهة العدوان

أشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الإعيسر، بقرار مجلس الأمن والدفاع بإعلان الإمارات دولة عدوان، وقطع العلاقات معها، مبينا ان القرار جاء ملبياً لطموحات جماهير الشعب السوداني وتطلعاته لحفظ كرامته ومواجهة العدوان.

وقال الإعيسر في مقابلة صحفية مع التلفزيون القومي عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع، ان القرارت التي صدرت أُتخذت بالإجماع، مؤكدا ان أعضاء المجلس كانوا على توافق تام حول هذه الخطوات، وأن قيادات الدولة كلها على توافق تام في هذا الأمر، كاشفا عن قابلية إتخاذ خطوات تصعيدية اخرى ستتم خلال الفترة المقبلة وقال”ربما نتخذ إجراءات أكثر حدة مستقبلا”.

وتطرق الإعيسر الى الجرائم والإنتهاكات التي إرتكبتها مليشيا الجنجويد بدعم مباشر من الإمارات، مبيناً ان الأسلحة التي تقتل السودانيين وتدمر بنيتهم التحتية توفرها الإمارات للمليشيا، واستهجن كيف للإمارات أن تأتي بمرتزقة من شتى بقاع العالم وتعمل على تغيير هوية البلاد وترتكب أفظع الجرائم.

وقال الإعيسر ان الحكومة بهذه الخطوات تلبي مطالب الشعب، وان الحكومة تألم لاَلم الشعب، منوها إلى أنها كانت تراعي طوال الفترة الماضية الإعتبارات والعلاقات التاريخية بين الشعبين الا ان الإمارات لم تراعي ذلك وكأنها تأتمر بأمرة خارجية لذلك جاءت هذه الخطوات.

وأشار الإعيسر الى أن الحديث عن وجود سفارة إماراتية ببورتسودان إفتراء، مؤكداً عدم وجود أي نشاط دبلوماسي إماراتي في السودان منذ الحادثة الشهيرة بتسلل السفير الإماراتي إلى بورتسودان قبل قرابة العام ونصف، كما نفى مزاولة قناة سكاي نيوز عربية عملها في السودان، وأكد انها متوقفة منذ أكثر من عام ونصف، مبينا كل هذا الحديث يأتى في سياق التضليل الذي تمارسه غرف التضليل، وقال “يجب أن لاينساق الناس وراء التضليل خدمة لمشروع المليشيا”.

كما نوه الإعيسر الى ان الحكومة خلال الفترة الماضية كانت تحتفظ فقط بوجود دبلوماسي محدود في الإمارات للقيام بالعمل القنصلي خدمة للرعايا هناك.

وكشف الإعيسر عن غرف إعلامية تُنفَق فيها ملايين الدولارات من الإمارات لخدمة الخط الذي تمضي فيه المليشيا، مستشهدا بتقارير مؤسسة فيس بوك واجراءاتها بحظر عدد كبير من المنصات التي تعمل ضمن غرف مدفوعة الأجر، وتأسف الإعيسر وقال “بعض من بني جلدتتا ضلوا الطريق وانساقو خلف هذا المخطط”، وقال إنهم “ليس لديهم ذرة وطنية وهم ينظرون إلى وطنهم يقصف بالمسيرات”.

وأكد الإعيسر ان الحكومة عقدت العزم على التصدى بكل عنفوان لهذا العدوان، مشيرا إلى أن القوات المسلحة وكل القوات المساندة بكل مسمياتهم وخلفهم الشعب متوحدين، وقال انه وقف ميدانيا على اعتداءات بورتسودان، وقال ان موقف المؤسسات الوطنية ورد فعلها تجاه استهداف مستودعات الغاز والوقود والبنية الحيوية كان موقف شجاع وأن الرجال كانو على بعد أمتار من النيران يكافحونها.

وأعلن الإعيسر عن تدابير ومزيد من الإجراءات ستتخذ خلال المرحلة المقبلة في سياق ضبط العمل الإعلامي في نقل أحداث السودان لاسيما الأحداث المرتبطة بالنشاط العسكري والعمليات الميدانية.

وحيا الإعيسر تضحيات الفاشر ودارفور، وقال “لن يهدأ لنا بال حتى نفك الحصار عن كل بقعة في السودان وسنمضي في حرب الكرامة إلى النهاية”.