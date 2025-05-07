والي سنار يقف على سير العمل بسد العطشان وجسر ود الحسن بشرق الدندر

وجه والي سنار اللواء ركن م الزبير حسن السيد بضرورة الاسراع ومواصلة العمل في تأهيل سد العطشان وجسر خور ود الحسن. جاء ذلك لدى وقوفه ميدانيا على انطلاقة العمل بصيانة وتأهيل سد العطشان وجسر خور ود الحسن .

وذلك بحضور وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس حافظ بلة والمدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب واعضاء اللجنة الأمنية بالمحلية.

واشار الوالي الى الأهمية الاقتصادية للطريق باعتباره الرابط بين مناطق الانتاج الزراعي والحيواني فضلا عن الحركة السياحية لمحمية الدندر الاتحادية علاوة على حركة المواطنين خلال فصل الخريف، داعيا الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية التي سوف تسهم في اكمال عمليات التاهيل استعدادا لفصل الخريف.

وامتدح الوالي دور وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ومحلية الدندر بجانب الجهود الشعبية من قبل المزارعين وابناء الدندر في دعم عمليات التأهيل والصيانة.

واوضح وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية مهندس حافظ بلة ان وزارته سخرت جميع الآليات لانطلاقة العمل مبكرا استعدادا لفصل الخريف، وقال ان العمل يسير بصورة طيبة رغم حجم الأضرار البالغة التي تعرض لها سد العطشان وجسر خور ود الحسن التي تسببت في الانجرافات للطريق، مؤكدا استمرارية العمل واكماله استباقا لفصل الخريف من اجل تخفيف المعاناة عن المواطنين.

من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية الدندر وقوف محليته ودعمها لأعمال التأهيل والصيانة كما ثمن دور المزارعين والخيرين من ابناء الدندر وادارة محمية الدندر الاتحادية لدعمهم واسنادهم للعديد من المشاريع الحيوية خاصة الطريق الشرقي الداعم للاقتصاد القومي.