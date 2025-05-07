سياسية
اللجنة العليا تجيز خطة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام المؤجل 2024
أجازت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة المتوسطة للعام المؤجل 2024 في اجتماعها الثلاثاء برئاسة المدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد خطة تنظيم الإمتحانات والتي ستبدأ يوم الأحد 11 مايو الجاري وتستمر حتى الخميس الخامس عشر منه.
وقال دكتور قريب الله أن نجاح تجربة امتحانات الشهادة الابتدائية ستعزز من فرص نجاح الشهادة المتوسطة وذلك بفضل الاعداد الجيد والدعم المتابعة من والي الخرطوم وأعضاء حكومته وبفضل المعلمات والمعلمين الذين عملوا في أصعب الظروف بتجاوز كل الصعاب من أجل ان لا يضيع مستقبل أبناءنا الطلاب والطالبات .
وكشف دكتور قريب الله بأن الإمتحانات ستقام في جميع محليات الولاية السبع وسيجلس لها (29.618) تلميذاً وتلميذة في عدد (185) مركزا داخل مدن الولاية وأريافها مؤكدا اكتمال كافة النواحي الفنية الخاصة بالامتحانات وهي المراقبة والكنترول والتصحيح بالإضافة إلى خطة تأمين الإمتحانات وترحيلها وتخزينها.
سونا