اللجنة العليا تجيز خطة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام المؤجل 2024

أجازت اللجنة العليا لامتحانات الشهادة المتوسطة للعام المؤجل 2024 في اجتماعها الثلاثاء برئاسة المدير العام لوزارة التربية والتعليم الدكتور قريب الله محمد أحمد خطة تنظيم الإمتحانات والتي ستبدأ يوم الأحد 11 مايو الجاري وتستمر حتى الخميس الخامس عشر منه.

وقال دكتور قريب الله أن نجاح تجربة امتحانات الشهادة الابتدائية ستعزز من فرص نجاح الشهادة المتوسطة وذلك بفضل الاعداد الجيد والدعم المتابعة من والي الخرطوم وأعضاء حكومته وبفضل المعلمات والمعلمين الذين عملوا في أصعب الظروف بتجاوز كل الصعاب من أجل ان لا يضيع مستقبل أبناءنا الطلاب والطالبات .