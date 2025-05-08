الأمين العام المكلف لجهاز المغتربين يلتقي رئيس الجالية السودانية بتركيا

ثمن الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين، الأمين العام المكلف لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج مجهودات الجالية السودانية بتركيا وحرصها على تحريك المجتمع السوداني هناك نحو دعم البلاد خلال المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء الأستاذ نزار عطا المنان محمد رئيس الجالية السودان بتركيا بحضور الدكتور حسن بابكر أحمد المدير العام للجاليات والهجرة بجهاز المغتربين حيث بحث الجانبان عددا من الموضوعات المتعلقة بنشاط الجالية والتعاون المشترك مع جهاز المغتربين في عدد من الملفات والأنشطة الداعمة لمسيرة البناء والإعمار ودور الجالية في تحريك هذه الملفات.

من جهته قدم السيد رئيس الجالية تنويرا ضافيا حول عدد من الأنشطة والفعاليات التي تقودها الجالية لدعم البلاد خلال مرحلة البناء والإعمار.

وأكد عطا المنان حرص الجالية على التعاون والارتباط مع مؤسسات الدولة على راسها جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج ووزارة الخارجية ممثلة في السفارة والقنصلية السودانية في أنقرة.