سياسية
“ساعة القصاص ستحين”.. شاهد بالفيديو .. أبرز ماورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية في صف واحد لردع العدوان.
▪︎ الشعب السوداني شعب واعي ضارب بجذوره في تاريخ البشرية وهو شعب لا تفزعه مثل هذه الحوادث ولا تخيفه هذه النوائب فهو شعب معلم ومقاتل صنع التاريخ والحضارات.
▪︎ هذه المنشآت الحيوية التي تخدم الشعب السوداني هي ملك للشعب وهو الذي بناها وسيعمل على بنائها من جديد .
▪︎ كل خراب أو تدمير لمنشآت مدنية أو عسكرية لن يزيد الشعب الا قوة وصبرا وتماسكا .
▪︎ القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية في صف واحد لردع هذا العدوان.
▪︎ الشعب السوداني صنع التاريخ وسيعيد كتابته فهو شعب صامد وصابر ولن يقهر وسنمضي نحو تحقيق غاياتنا المتمثلة في دحر هذه المليشيا الإرها_بية وهزيمة من يدعمها ويعاونها.
▪︎ نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني أن ساعة القصاص ستحين وأن الشعب سينتصر في النهاية.
إعلام القوات المسلحة السودانية