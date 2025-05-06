“ساعة القصاص ستحين”.. شاهد بالفيديو .. أبرز ماورد في خطاب رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية

القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية في صف واحد لردع العدوان.

▪︎ الشعب السوداني شعب واعي ضارب بجذوره في تاريخ البشرية وهو شعب لا تفزعه مثل هذه الحوادث ولا تخيفه هذه النوائب فهو شعب معلم ومقاتل صنع التاريخ والحضارات.

▪︎ هذه المنشآت الحيوية التي تخدم الشعب السوداني هي ملك للشعب وهو الذي بناها وسيعمل على بنائها من جديد .

▪︎ كل خراب أو تدمير لمنشآت مدنية أو عسكرية لن يزيد الشعب الا قوة وصبرا وتماسكا .

▪︎ القوات المسلحة والقوات المساندة لها والمقاومة الشعبية في صف واحد لردع هذا العدوان.

▪︎ الشعب السوداني صنع التاريخ وسيعيد كتابته فهو شعب صامد وصابر ولن يقهر وسنمضي نحو تحقيق غاياتنا المتمثلة في دحر هذه المليشيا الإرها_بية وهزيمة من يدعمها ويعاونها.

▪︎ نقول لكل من اعتدى على الشعب السوداني أن ساعة القصاص ستحين وأن الشعب سينتصر في النهاية.

إعلام القوات المسلحة السودانية