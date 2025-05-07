قيادات وأعيان عموم قبائل الرشايدة تجدد وقفتها الصلبة والقوية خلف القوات المسلحة

جددت قيادات وأعيان عموم قبائل الرشايدة وقفتها الصلبة والقوية خلف القوات المسلحة ودعت إلى استمرار التعبئة العامة والقتال جنباً إلى جنب القوات المسلحة والقوات النظامية والمساندة.

وأكد وكيل ناظر قبائل الرشايدة مبارك أحمد حميد بركي بأنهم على أتم الاستعداد للموت فداء لعزة الوطن وصوناً لكرامة البلاد.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم اللقاء الجماهيري بكسلا ترحيباً بعودة الناظر أحمد حميد بركي من رحلة علاجية.

وقطع بركي بأن الشعب السوداني لن يركع ولن يتنازل عن مصالحه وان حرب الغدر والخيانة لن تكسر عزيمته .

وجدد وكيل الناظر بأن عموم الرشايدة واقفون خلف مواقفهم دعما للقوات المسلحة حتى تطهير كل شبر دنسته أيادي المليشيا المتمردة.

وأضاف الشعب السوداني لن ترهبه المسيرات ولن نركع ولن نغير مواقفنا وسننتصر بإذن الله، وان شرق السودان سيتجاوز كل التحديات ولن يستطيع أحد أن ينال من أمنه واستقراره.

وشدد بركي بأنهم لن يسمحوا لأي جهة أن تزعزع شرق السودان القوي بأهله وتلاحم أهله ووقفة أبنائه.

وزاد “نحن لن ينفع معنا الإرهاب ولا التخويف الشعب جرب كل ذلك وزاد رسوخا وثبات ولن يستطيع أحد بعد الان يستغل الشعب السوداني”.

سونا