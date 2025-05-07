استهداف بورتسودان.. خبير عسكري يشرح دلالة التوقيت وتأثيره على أمن مصر

تعرضت مدينة بورتسودان لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المطار والميناء البحري ومستودعات الوقود، في تطور لافت بالسودان الذي يشهد تصعيدًا خطيرًا في الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتسببت هذه الهجمات في اندلاع حرائق واسعة النطاق، وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف، وانقطاع كامل للتيار الكهربائي في المدينة الواقعة بشرق السودان.

ومع تعقد المشهد السوداني، بات السؤال حول دلالة توقيت الضربات الأخيرة لقوات الدعم السريع وما إن كان المشهد يتطور للأسوأ.

رسائل الدعم السريع

من جانبه قال اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إن “قصف البنية التحتية المدنية واستهداف المدنيين يدفع بالسودان إلى الأسوأ”، مؤكدا أن “قوات الدعم السريع تريد أن ترسل رسالة بهذه الاستهدافات مفادها أنها لا تزال قادرة ومؤثرة على الأرض في السودان، خصوصا بعد تقدم الجيش في الفترة الأخيرة وسيطرته على العاصمة الخرطوم”.

ويرجح الخبير العسكري أن “الضربات الأخيرة لقوات الدعم السريع على بورتسودان جاءت بسبب عدم قدرتها على استهداف قوات الجيش السوداني على الأرض، ما دفعها للجوء لاستهداف وتدمير أهداف مدنية”.

تصعيد خطير باستخدام المسيرات

ولفت الخبير العسكري إلى أن “الاقتتال في السودان بين الجيش السوداني والدعم السريع على مدار عامين دمر البنية الأساسية في السودان بشكل كبير، من دون أن يتمكن طرف منهما على حسم المعارك لصالحه، ما أدى إلى تعقد المشهد والخاسر فيه هو الشعب السوداني”.

وحول القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع، قال اللواء هشام الحلبي إن “استخدام المسيرات في القصف والاستهداف يعد تصعيدا خطيرا من قبل الدعم السريع ومؤشرا على مدى الدعم العسكري الخارجي الذي تحظى به والذي ساعدها ليس فقط بالسلاح ولكن أيضا بالإعاشة والتدريب لتتصاعد المعارك ويصل إلى هذا المشهد المتأزم”.

تأثيرات على الأمن القومي المصري

وعن خطورة مجريات الوضع السوداني على الدولة المصرية، أكد الخبير العسكري أن “السودان بالكامل يقع في نطاق الأمن القومي المصري بشكل مباشر بصفته دولة جوار”، مؤكدا على “تأثيرات الحرب الدائرة في السودان بشكل مباشر على الاقتصاد والأمن المصريين، مع نزوح أعداد كبيرة من السودانيين على مصر، كما أشار إلى أن الأزمة في السودان تعد الأسوأ إنسانيا بحسب ما وصف الأمم المتحدة”.

وأكد الخبير العسكري المصري على أن “الرؤية المصرية بشأن الصراع السوداني واضحة، وتتضمن العمل على إيقاف القتال واللجوء إلى طاولة الحوار، وعدم استهداف البنية التحتية وإبعاد المدنيين عن بؤرة الصراع، بالإضافة إلى تقوية مؤسسات الدولة في مواجهة الميليشيات المسلحة”.

العربية نت