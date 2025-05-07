الولايات المتحدة تدين هجمات المسيرات على بورتسودان وعلى جميع أنحاء السودان

أدانت الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على مدينة بورتسودان.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، في موقعه على منصة أكس يوم أمس الإثنين ” تدين الولايات المتحدة الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار التي أفادت التقارير أن قوات الدعم السريع أطلقتها على البنية التحتية الحيوية وأهداف مدنية أخرى في بورتسودان وفي جميع أنحاء السودان.”

وقال مكتب الشؤون الأفريقية “تمثل هذه الهجمات تصعيدًا خطيرًا في الحرب الدائرة في السودان.”

وأضاف “لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع والتقارير عن عنف قوات الدعم السريع ضد المدنيين وعمال الإغاثة في الفاشر، شمال دارفور، وما حولها.”

وأوضح مكتب الشؤون الأفريقية أن الولايات المتحدة “تواصل المطالبة بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، بما في ذلك المرور الآمن للمدنيين الفارين من العنف”.

سونا