الادارة العامة للشئون القانونية بالشرطة تباشر مهامها من رئاستها بالخرطوم

انفاذا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة بانتقال الشرطة من العاصمة الإدارية المؤقتة مدينة بورسودان الي مقراتها بالعاصمة القومية باشرت الإدارة العامة للشؤون القانونية مهامها من مقرها بالخرطوم

وفي هذا السياق، قام اللواء شرطة حقوقي / أمير الطيب الحاج علي مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بجولة تفقدية شملت جميع مباني الإدارة حيث وقف ميدانيا على حجم الأضرار التي لحقت بالمقر نتيجة أعمال التخريب والدمار الممنهج التي وقعت خلال الفترة الماضية علي يد مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقد شملت الأضرار أجزاءً من البنية التحتية والمرافق الأساسية.

وقد أكد سيادته أن الإدارة ستزاول مهامها فورا بتقديم العون القانوني لمنسوبي قوات الشرطة مبينا أن الوحدات الهندسية تعمل علي تأهيل المبني.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإدارة العامة للشؤون القانونية تعد إحدى الإدارات المحورية في منظومة العمل الشرطي، حيث تضطلع بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح، وإعداد الصيغ القانونية وتقديم كافة الإستشارات القانونية للمستويات القيادية في ما يتعلق بالمسائل ذات الطابع القانوني والجنائى.

المكتب الصحفي للشرطة