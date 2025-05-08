برفقة دينكاوي.. المدير العام لقوات الشرطة يتفقد هيئة الجوازات والسجل المدني

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة يرافقه الفريق/عبد المنعم محمد عبد القيوم رئيس هيئة الشؤون المالية بحضور الفريق شرطة/ موسي شرة أحمد سليمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني واللواء شرطة/ عثمان محمد الحسن دينكاوي مدير الإدارة العامة للجوازات واللواء شرطة /طارق علي طه سورج مدير الإدراة العامة للسجل المدني للوقوف علي سير العمل وتقديم الخدمات والمعاملات الهجرية وإستخراج الأوراق الثبوتيه للمواطنين

من جانبه قدم الفريق شرطة/ موسي شرة تنويرا مفصلا عن سير العمل في إدارتي الهيئة خلال الفترة الماضية ومستوي تقديم الخدمات للمواطنين

اللواء شرطة/ دينكاوي أكد أن الإدارة العامة للجوازات تقدم كافة خدماتها الهجريةلطالبي الخدمة بصورة ميسرة وفي فترة زمنية وجيزة وفق أحدث أجهزة طباعة الجوازات

اللواء شرطة/ طارق علي طه سورج أكد أن إدارته ظلت تضطلع بمهامها وتقدم خدماتها علي مستوي جميع مراكز تقديم الخدمة بولايات البلاد المختلفة بالإضافة لإرسال وفود منتظمة لتقديم الخدمات المدنية في المناطق الطرفية بواسطة الحقائب المتجولة