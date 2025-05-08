بورتسودان .. الشرطة تعلن جاهزيتها للإستجابة و التدخل في حالة الطوارئ الصحية

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة يرافقة الفريق شرطة/محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة /عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشؤون الماليه تفقد مستشفي الشرطة المركزي بمدينة بورتسودان وكان في استقبالهم الفريق شرطة طبيب /أميرة عباس فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية واللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر.

وترأس المدير العام إجتماع طارئ ناقش خطة الإدارة العامة للخدمات الصحية بشان الطوارئ والتعامل مع الحوادث ووقف علي إستعداد مستشفى الشرطة المركزي ببورتسودان والمرافق الصحية الشرطية بالولاية وجاهزيتها للإستجابة و التدخل في حالة الطوارئ الصحية