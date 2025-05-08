وزير الصحة يتابع تنفيذ البرنامج القومي للرعاية الطارئة والإسعاف على مستوى الولايات

وجه وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم بضرورة مواصلة تنفيذ البرنامج القومي للاسعاف على مستوى الولايات وفق خارطة الطريق المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الاربعاء مع الوكالة القومية للرعاية الطارئة والاسعاف وتم خلال الاجتماع التركيز على عدة محاور رئيسية، شملت تمثيل الصحة في اللجنة القومية للبحث و الانقاذ ، إضافةً إلى بحث توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطيران المدني لتعزيز جهود البحث والإنقاذ على المستوى الوطني.

كما ناقش الاجتماع خطة السلامة المرورية ، حيث تم الاتفاق على تنظيم ورش تدريبية لمنسوبي إدارة المرور ، بهدف رفع قدراتهم في التعامل مع حوادث المرور وتقديم الإسعافات الأولية، إلى جانب تشغيل خطة الإسعاف القومي لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقليل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية.

وفي إطار تطوير الكوادر الصحية، أكد د. محي الدين حسن، مدير الوكالة القومية للرعاية الطارئة والإسعاف ، على ضرورة سد الفجوة في الكوادر من خلال التنسيق مع جامعة العلوم الصحية ، وذلك عبر ورش عمل تدريبية قصيرة تمتد لـ30 ساعة معتمدة لطلبة الدبلوم والبكالوريوس، إلى جانب اعتماد منهج دراسي لدبلوم المسعفين داخل الجامعة.

كما تم التباحث حول دمج خدمات الرعاية الطارئة في أقسام الطوارئ، العناية الحرجة، والعمليات الطارئة، مع توفير الكوادر المدربة والأجهزة الطبية المتطورة، وضمان استدامة التمويل لتحسين الخدمات المقدمة.