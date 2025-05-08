الآلية الوطنية لحماية المدنيين بالشمالية تطلق نداءً للمنظمات بالتدخل لتوفير احتياجات النازحين بالدبة

اطلقت الآلية الوطنية لحماية المدنيين بالشمالية نداءً للمنظمات والخيرين، بالتدخل العاجل لتوفير احتياجات النازحين بمحلية الدبة القادمين من ولايات دارفور وكردفان،

وتناول اجتماع الآلية الذي انعقد الاربعاء بدنقلا برئاسة مدير شرطة الولاية اللواء شرطة حقوقي محمد علي الحسن الكودابي ،نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها وفد من الآلية لمحلية الدبة للوقوف على أوضاع النازحين .

واشار مقرر الالية الوطنية لحماية المدنيين نصر الدين عوض في تصريح (لسونا) الى الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها النازحون القادمون من معسكر زمزم، ومليط والمالحة.

وأضاف ان غالبية هؤلاء النازحين من النساء والأطفال، تعرضوا إلى انتهاكات من مليشيا الدعم السريع.