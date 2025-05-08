من الهلال الاحمر القطري.. تسليم عربة إسعاف مجهزة الى ولاية البحر الاحمر

تسلمت وزيرة الصحه المكلفة د. احلام عبدالرسول سيارة إسعاف من الهلال الاحمر القطري و ذلك بمباني الإسعاف المركزي ببورتسودان.

وتم توقيع وثيقة تشغيل الإسعاف بحضور رئيس الهلال الاحمر القطري د. صلاح دعاك و ادارة الاسعاف المركزي بالعاصمة بورتسودان .

واشارت الوثيقة إلى أن الإسعاف يستخدم في الأعمال الطارئة و العيادات الجوالة بولاية البحر الاحمر.

شكرت الوزيرة دولة قطر حكومة و شعبا علي ما يقدمونه للسودان في ظل ازمته الحالية من خدمات للمتأثرين بالحرب، وقالت ان هذا الدعم يأتي ضمن مساعدات طبية اخرى قدمها الهلال الأحمر القطري للولاية خلال هذا الشهر، منها الدعم بأسرة الطوارئ والعناية الوسيطة والدعم بأسرة العناية المكثفة للمستشفى وهذه تعتبر عربة الإسعاف الثانية التي يقدمها الهلال الاحمر القطري للبحر الاحمر خلال هذا العام .

من جانبه أوضح د. الدعاك ان هذا الدعم يأتي ضمن مشروع التدخلات الإنسانية ممول من مكتب الهلال الأحمر القطري بالدوحة .