ترتيبات لإعادة تشغيل الميناء البري بالخرطوم

وقفت لجنة تنسيق شئون امن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحضور مدير شرطة المحلية العميد/عثمان أحمد محمد، وقفت على الترتيبات الجارية لإعادة تشغيل ميناء الخرطوم البري الجاف والذي تعرض لعمليات دمار ونهب واسعة بفعل مليشيا الدعم السريع .

حيث اطلعت اللجنة على تدشين مبادرة وكلاء البصات السفرية والتي شملت نظافة كاملة لصالات ومواقف البصات السفرية ضمن جهود الإسناد المدني لعودة الخدمات والمواطنين للخرطوم بعد التحرير.