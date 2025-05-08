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ترتيبات لإعادة تشغيل الميناء البري بالخرطوم
وقفت لجنة تنسيق شئون امن محلية الخرطوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحضور مدير شرطة المحلية العميد/عثمان أحمد محمد، وقفت على الترتيبات الجارية لإعادة تشغيل ميناء الخرطوم البري الجاف والذي تعرض لعمليات دمار ونهب واسعة بفعل مليشيا الدعم السريع .
حيث اطلعت اللجنة على تدشين مبادرة وكلاء البصات السفرية والتي شملت نظافة كاملة لصالات ومواقف البصات السفرية ضمن جهود الإسناد المدني لعودة الخدمات والمواطنين للخرطوم بعد التحرير.
وأشادت لجنة الأمن بما انجز من عمل وطالبت القائمين على المبادرة بضرورة التنسيق مع الشركة المشغلة للميناء حتى تتكامل الجهود ومن ثم افتتاح الميناء بالشكل الذي يليق بالخرطوم عاصمة البلاد.
سونا