تنفيذي الدندر يوجه بإزالة كافة الظواهر السالبة تحوطاً لفصل الخريف

وجه المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب اليوم بضرورة وضع كافة التحوطات اللازمة ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الخريف .

وشدد خلال وقوفه على سير عمل الآليات في إزالة مكب النفايات علي ضرورة إزالة كافة الظواهر السالبة والمخالفات من داخل مدينة الدندر ونقل مكبات النفايات والأوساخ خارج المدينة بجانب معالجة كسورات خطوط المياه حفاظاً على سلامة المواطنين فضلاً عن عكس الوجه الحضري والمشرق للمحلية .