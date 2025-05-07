تكية الفاشر.. توفير الوجبات الغذائية للنازحين بمراكز الإيواء والمعسكرات بشمال دارفور

تواصل “تكية” الفاشر لاطعام وسقيا النازحين والمتضررين من الحرب ، والتي بدأت عملها في شهر يونيو من العام الماضي ، تنفيذ برنامج عملها المتمثل في تقديم الواجبات اليومية للمستهدفين بالمعسكرات وبمراكز الأيواء عبر المطابخ الجماعية .

وقال الاستاذ محي الدين الدين محمد أحمد عبدالقادر (شوقار) رئيس التكية ان التكية تمكنت اليوم من اعداد وتوزيع وجبة الافطار لاكثر من (12) الف شخصا من النساء والاطفال وكبار السن ب﴿8﴾ مراكز بكل من الفاشر ، ومحليتي طويلة ، ودارالسلام بمتوسط “1500”شخصا لكل مركز إيواء .

وابان شوقار ان دعم الخيرين من ابناء الولاية والسودان بالداخل والخارج ، بالاضافة الى بعض الخيرين الاجانب من عدد من الدول ظل يمثل المصدر الأول لدعم تكية الفاشر منذ قيامها ،مشيرا في هذا الجانب الى ان توفير وجبة الافطار بالمركز الأول بالفاشر اليوم قد تم تنفيذها بدعم من السيدة رانيا ام احمد من جمهورية مصر العربية ، بينما تم توفير الوجبة للمركز الثاني بدعم من (جمعية الاعمال الحرة )ببريطانيا ، فيما تم توفير الوجبة للمركز الثالث بدعم من نساء نيشلز ببرمنجهام ببريطانيا ، والمركز الرابع بدعم من استاذات جامعة المجمع بالسعودية أما المركز الخامس فقد تم بدعم من الأستاذة هبه جبرة .

وأضاف ان التكية قد قامت بتوفير وجبة للمستهدفين بالمركز السادس بمحلية دار السلام ، وبدعم من مبادرة (كن غيثا للناس) ، فضلاً عن تنفيذ التكية بالمركز السابع بالفاشر شمال ، بدعم من أبناء وبنات السودان من مختلف الدول والمدن السودانية .وذكر أن المركز الثامن بمحلية طويلة فقد تم تنفيذه ، بدعم من منظمة سقيا واطعام الخيرية .