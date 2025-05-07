الاعيسر: من المفارقات الساخرة أن يطالع المرء بياناً صادراً عن حكومة إمارة قُطعت علاقاتها من قِبل دولة ذات سيادة

‏من المفارقات الساخرة أن يطالع المرء بياناً صادراً عن حكومة إمارة قُطعت علاقاتها من قِبل دولة ذات سيادة، وحكومة معترف بها دولياً وشعب تكبّد خسائر جسيمة جراء جرائم تلك الإمارة، وإرسالها للمسيّرات الاستراتيجية، ثم تُعلن حكومة الإمارة ذاتها –التي صدر القرار بحقها– أنها لا تعترف بذلك القرار!

‏إنها مادة نموذجية لطلاب الدبلوماسية والعلاقات الدولية في الجامعات العالمية، ليدرسوا من خلالها مدى توفر قدر من المعقولية والإنسانية، ولو بنسبة 1% من الدرجة الكاملة!

‏فإن وُجدت تلك النسبة، فعلى الجامعات أن تعيد النظر في منهجها الجديد، لأنه لا ينسجم مع الوقائع، ولا يراعي حقوق الإنسان ولا معاناة الشعوب.

‏خالد الإعيسر