الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في إفادات إعلامية يؤكد القوات المسلحة بخير والشعب السوداني بخير

في إفادات إعلامية جدد العميد الركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التأكيد علي تماسك القوات المسلحة والشعب السوداني و الثقة في النصر الحاسم في حرب الكرامة التي تخوضها البلاد و قال : نحن في السودان والقوات المسلحة واثقون تماما من أننا سننتصر في هذه الحرب التي اعتبرناها تحديا لكرامتنا الوطنية واعتبرناها حربا وجودية من أجل أن يستقر السودان ومن أجل أن تنعم أجيالنا القادمة بوطن واحد موحد متماسك وقوي وبإذن الله ستسجلها صفحات التأريخ .. هذه المرحلة الهامة من تأريخنا الوطني بأننا أمة رفضت بإباء وشمم أن تركع وواجهت كل المصاعب والتحديات وإنتصرت بإذن الله ..

قواتنا المسلحة بخير وشعبنا السوداني بخير

إرادتنا وعزيمتنا ماضية لن تنكسر إطلاقا مهنا ظنوا ..

وندد سيادته بالقوى والأيادي الخارجية التي تقف من خلف المليشيا الإرها_بية ومحاولاتهم اليائسة لتركيع الشعب السوداني مضيفا : يظنون أننا دولة فقيرة وأمة يمكن أن تكون مقهورة لينفردوا بها لكي يحققوا مآربهم في السودان ولكن هيهات بإذن الله ..

سنؤكد للعالم ومحيطنا العربي والإقليمي والدولي أننا أمة أبية وأمة قوية وأمة إرادتها ماضية وأبنائها لن يتنازلوا عن أي شيء علي حساب كرامتهم وعزتهم الوطنية .