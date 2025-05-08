بعد تسلمه مهام قيادة قطاع رفاعة لقوات درع السودان .. المقدم سفيان احمد عثمان يقوم بعدد من الزيارات للأجهزة الأمنية

قام المقدم سفيان احمد عثمان بعدد من الزيارات للاجهزه الامنيه المختلفه لمحلية شرق الجزيرة رفاعة.

حيث كان في إستقباله العقيد علي عمر علي الذي رحب بالسيد القائد والوفد المرافق له شاكرا قوات درع السودان والدور الذي قامت به في إسنادها للقوات المسلحه السودانيه ومشاركتها في معركة الكرامه داعيا الي وحده الصف الوطني وتكامل الأدوار بين القوات المسانده للقوات المسلحه السودانيه .

من جانبه أكد المقدم سفيان أن قوات درع السودان تحت أمرت القوات المسلحه السودانيه.

مثمنا علي الوقفه الوطنيه لكافة الاجهزة الامنيه .