سياسية
بعد تسلمه مهام قيادة قطاع رفاعة لقوات درع السودان .. المقدم سفيان احمد عثمان يقوم بعدد من الزيارات للأجهزة الأمنية
قام المقدم سفيان احمد عثمان بعدد من الزيارات للاجهزه الامنيه المختلفه لمحلية شرق الجزيرة رفاعة.
● *وابتداء اولي زيارته لقيادة اللواء الثاني مشاه*
حيث كان في إستقباله العقيد علي عمر علي الذي رحب بالسيد القائد والوفد المرافق له شاكرا قوات درع السودان والدور الذي قامت به في إسنادها للقوات المسلحه السودانيه ومشاركتها في معركة الكرامه داعيا الي وحده الصف الوطني وتكامل الأدوار بين القوات المسانده للقوات المسلحه السودانيه .
من جانبه أكد المقدم سفيان أن قوات درع السودان تحت أمرت القوات المسلحه السودانيه.
مثمنا علي الوقفه الوطنيه لكافة الاجهزة الامنيه .
● *كانت الزيارة الثانيه لرئاسة شرطة محلية شرق الجزيرة*
حيث كان في إستقبال الوفد العقيد منير الذي أمن علي تكامل الادوار بين الشرطة والجيش في سهولة القضاء علي الجريمه في المدينة .
واكد إستعداد الشرطة للشراكة مع قوات درع السودان وجميع الأجهزه الامنيه لتكوين لجنة أمنيه لتأمين المنطقة .
وفي ختام حديثة شكر سيادته قوات درع السودان متمثله في قائدها اللواء أبوعاقلة كيكل ودعمه للشرطة بالمحليه .
● *فيما جاءت الزيارة الثالثة لجهاز الأمن والمخابرات*
حيث تحدث المقدم أحمد عوض عبدالرحمن مدير جهاز الامن بالمحليه شاكرا قوات درع السودان مؤاكدا وقفتهم للقوه منذ تأسيسها في العام 2022. وأنها الذراع الايمن لجهاز الامن والمخابرات .
● *كانت أخر زيارات المقدم سفيان هي مستشفي رفاعة الواقع بالقرب من رئاسة قوات درع السودان*
شكر فيه سيادته إدارة المستشفي علي الدور الإنساني الذي يقدمه الكادر الطبي من خدمه لمواطن المحليه مؤاكدا دعم قائد القوات مستشفي رفاعة
*إعلام قوات درع السودان*
*قطاع شرق الجزيرة رفاعة*