سياسية

السكرتير التنفيذي لـ”إيجاد” ورقني قبيهو: ندين هجمات الطائرات المسيّرة على البنية التحتية المدنية في بورتسودان

2025/05/08
قال السكرتير التنفيذي لـ”إيجاد” ورقني قبيهو إننا ندين هجمات الطائرات المسيّرة على البنية التحتية المدنية في بورتسودان
– الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف فوراً
– بورتسودان تشكل شريان حياة إنسانيا ولوجستيا حيويا لملايين السودانيين. وأي هجوم على هذا المركز الحيوي يُفاقم المعاناة الإنسانية، ويُعيق إيصال المساعدات العاجلة
– نؤكد التزام الهيئة الثابت بالحل السلمي للأزمة السودانية. ونحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية دون تأخير والانخراط في حوار شامل وبناء.
الشرق للأخبار – السودان

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