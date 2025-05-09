المدير العام لقوات الشرطة يقف على مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بولاية البحر الأحمر ويؤمن على خططها ويوجه بتذليل كافة العقبات

وقف الفريق أول شرطة حقوقي / خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة يرافقه الفريق شرطة / موسى شره أحمد سليمان رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني على مجمل الأوضاع الأمنية والجنائية بولاية البحر الاحمر.

جاء ذلك لدى تراسةإجتماع هيئة قيادة شرطة ولاية البحر الاحمر حيث إستمع الى تنوير شامل عن الأوضاع الأمنية والجنائية بالولاية قدمه اللواء شرطة / دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الاحمر تناول خلاله متغيرات الأحداث خلال الايام الماضية جراء الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة بورتسودان والمواقع الحيوية والإستراتيجية بالمدينة وقد وقف الإجتماع علي التدابير الكفيلة لمجابهة التحديات الماثلة بالتعاون والتنسق مع الجهات ذات الصلة.

وقد أمن المدير العام لقوات الشرطة علي التدابير والخطط التي تم إعتمادها لمجابهة التحديات الماثلة وقد وجه بتكملة النواقص لتنفيذ جميع محاور الخطة.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن مدير عام قوات الشرطة قد شدد علي ضرورة تأمين حياة وممتلكات المواطنين بالولاية.

سونا