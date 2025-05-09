“تتريس مدينة الأبيض” .. تدشين مبادرة اعلامية بشمال كردفان لدعم القوات المسلحة

دشنت مبادرة أبناء السودان بولاية شمال كردفان أمس الأول حملتها الإعلامية لدعم القوات المسلحة من خلال نصب لافتات في الشوارع الرئيسية بمدينة الأبيض تأكيداً على مساندتها للقوات المسلحة السودانية في معركة الكرامة.

وثمن المدير التنفيذى لمحلية شيكان الأستاذ عبد الناصر عبدالله ثمن جهود المبادرين في تعزيز الدعم الشعبى للجيش، مؤكداً أن هذه الأنشطة تسهم في رفع الحس الوطنى وتخليد تضحيات شهداء معركة الكرامة ومحيياً صمود القوات النظامية في أداء واجبها الوطنى.

من جانبه استعرض رئيس المبادرة المقدم شرطة المعز أحمد الأدوار التي تضطلع بها المبادرة والمتمثلة في تتريس مدينة الأبيض ودعم العملية التعليمية وتنفيذ مشروع السقيا إضافة إلى الدعم الإعلامي والمادي للقوات في الميدان وغيرها من الأنشطة المختلفة.

وشملت الحملة تصميم ونصب لوحات بمساحات كبيرة تحوي صوراً ورسائل تقدير لقيادات القوات المسلحة ولجنة أمن ولاية شمال كردفان وقيادات الهجانة وقادة متحرك الشهيد الصياد والفرقة 22 مشاة بابنوسة بالإضافة إلى تكريم رمزي لشهداء معركة الكرامة من شمال كردفان وولايات السودان.