الاتحاد الأوروبي: هذه الأفعال المدعومة من جهات دولية تقوض الاستقرار الإقليمي وتنتهك القانون الإنساني الدولي

قال الاتحاد الأوروبي إننا نعرب عن قلقنا العميق إزاء تصعيد الأعمال العدائية في السودان على ضوء الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار على بورتسودان والتي ورد أن قوات الدعم السريع نفذتها

– تمثل هذه الهجمات التي استهدفت البنى التحتية الحيوية بما في ذلك المرافق المدنية توسعًا كبيرًا ومقلقًا للصراع في مناطق آمنة انتقل إليها الآلاف من المدنيين السودانيين والشركاء الدوليين هربًا من مناطق القتال النشطة

– هذه الأفعال المدعومة من جهات دولية لا تُهدد سلامة ورفاهية المدنيين والموظفين الدوليين المقيمين ببورتسودان فحسب، بل تقوض أيضًا الاستقرار الإقليمي وتنتهك القانون الإنساني الدولي

– نتضامن مع الاتحاد الإفريقي والشركاء الدوليين الآخرين في حث جميع الأطراف المتورطة في النزاع السوداني على وقف الأعمال العدائية والانخراط في حوار بنّاء والالتزام بحل سلمي

– سيظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام والاستقرار في السودان

– ندعو جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والعمل بتعاون من أجل عملية سلام مستدامة وشاملة

– نكرر دعوتنا لجميع الدول التي تُزود ​​الأطراف المتحاربة بالأسلحة والأموال إلى وقف دعمها فورًا والتوحد من أجل السلام.

الجزيرة – السودان