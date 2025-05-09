“محاضرة توعوية عن العصا البيضا للمكفوفين ومدلولاتها الخمسة” .. مدير الإدارة العامة للمرور يشهد فعاليات التوعية المرورية بمرور نهر النيل

أوضح اللواء شرطة حقوقي د /سراج الدين منصور مدير الإدارة العامة للمرور أن اسبوع المرور العربي يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي المروري لدى مختلف فئات مستخدمي الطريق، داعياً الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الفعاليات جاء ذلك لدى تشريفة فعاليات التوعية المرورية التي نظمتها إدارة مرور ولاية نهر النيل بحضور العميد شرطة حقوقي فيصل وقيع الله مدير شرطة مرور ولاية نهر النيل والعقيد شرطة/ عبدالرحمن الوسيلة قائد القطاع الرابع بقوات الإحتياطي المركزي وعدد من مدراء الأقسام والأفرع والضباط وصف الضباط والجنود بالإدارة.

مدير الإدارة العامة للمرور أشار إلى أن التوعية المرورية تعد من أهم الوسائل الفعالة في الحد من الحوادث والمخالفات الجسيمة وأن شعار (تمهل أمامك حياة) شعار يجسد مفهوم عميق في إطار تعزيز السلامة المرورية وخلق بيئة مرورية آمنه لشركاء الطريق ، مشيرًا إلى أن التزام السائقين و المشاة بالإرشادات والقوانين سيسهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات السلامة المرورية التي تسعى لها وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بالطرق وللحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات لمكونات المجتمع، داعياً إلى ضرورة التعاون المجتمعي من أجل تعزيز السلامة العامة.

مدير إدارة مرور ولاية نهر النيل رحب بحضور مدير الإدارة العامة للمرور والحضور الكريم ومشاركتهم في فعاليات التوعية المرورية التي جاءت ضمن برامج أسبوع المرور العربي، مبيناً بأن إحتفال إسبوع المرور العربي شمل جميع مرور محليات نهر النيل تضمن عدد من المناشط والبرامج المهمة والهادفة في إطار خطط واستراتيجيات السلامة المرورية